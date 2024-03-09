على هامش LEAP2024.. الاتحاد العربي لتقنية المعلومات واتصال يبحثان دعم شركات التكنولوجيا في غزة

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لتقنية المعلومات والاتصالات، اجتماعا مع جمعية اتصال في معرض “لييب LEAP2024”، الذي يعقد في نسخته الثالثة في منطقة مُلهم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور مندوبي جمعية بيتا الفلسطينية.

تم خلال الاجتماع التركيز على مناقشة سبل دعم الشركات الفلسطينية التي تعمل في قطاع غزة، واستعراض التحديات التي تواجه الشركات الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قطاع غزة، وتبادل الآراء حول السبل الفعالة لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات للمساهمة في تعزيز قدرتها على الاستمرار والتطور.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية دعم الشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من مواجهة التحديات وتطوير أعمالها بشكل فعّال.

وتعهد الاتحاد بالعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء ذوي الصلة لتقديم الدعم اللازم للشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتوفير الفرص والموارد التي تسهم في نموها وتطويرها.

وثمن المهندس حسام مجاهد رئيس اتصال ونائب رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات، الجهود المبذولة في هذا الصدد من الدول العربية بصفة عامة ومن منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص لدعم الاشقاء بفلسطين، وأكد في الختام الالتزام الراسخ بدعم وتعزيز القطاع التكنولوجي في فلسطين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذا القطاع الحيوي.