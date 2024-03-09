يعني إيه شهيد؟ محمد الكيلاني يحكي للرئيس السيسي موقف مؤثر مع نجله حمزة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفنان محمد الكيلاني، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد على شاشة «إكسترا نيوز»، وقال الكيلاني: "الحقيقة أنا بعتبر وقوفي النهارده قدامك شرف عظيم، ووجودي في يوم الشهيد بعتبره تكريم بالنسبالي".

وأضاف "الكيلاني": "في يوم حمزة ابني كان راجع من المدرسة، وكان مطلوب منه يحفظ نشيد عن الشهيد، والصراحة يا فندم لقيتها فرصة كويسة جدًا عشان أعرفه يعني إيه شهيد، وعزة، وكرامة، يعني إيه واحد يضحي بحياته عشان ميضحيش بشبر من أرض وطنه، يعني إيه واحد عنده استعداد يموت عشان أهله يعيشوا في أمان، ورأس بلده تفضل مرفوعة".

وتابع: "بصراحة لقيت الكلام ممكن يبقى كبير على سنه شوية، فقررت أديله فرصته وسألته ممكن تشرحلي إنت يعني إيه شهيد؟، قالي: شهيد يعني شجاع وبطل خارق وعايش عند ربنا، وفي الآخر قالي: شهيد يعني بيحب مصر، ورفع العلم".

وفي كل عام تحتفل القوات المسلحة في التاسع من مارس بيوم الشهيد، وهو مناسبة تُخلّد أرواح الشهداء وتُذكّر بتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، وجرى اختيار يوم 9 مارس للاحتفال بهذه المناسبة نظرًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، الذي قدّم مثالًا بارزًا على الشجاعة والتفاني في مواجهة العدو، وكان دائمًا في الصفوف الأمامية، مؤكدًا التضامن والتلاحم بين القائد وجنوده في ساحات المعركة.