النائب عبد الوهاب خليل يؤكد أهمية الانتهاء من موازنة البرامج والأداء بمناقشات المالية الموحد

وافق النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب على تعديلات قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، داعيا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا على أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، مؤكدا على أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن «موازنة الحكومة العامة» بها إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢،١ تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. ومن ثم نكون أمام إشكاليات كبيرة وهو ما يتم معالجته من خلال التعديلات المطروحة.

وناشد النائ بعبد الوهاب خليل الحكومة سرعة الانتهاء من موازنة البرلمامج والأداء خاصة أن مصر بحاجة إليها بشكل سريع وليس كما هو متبع من الحكومة خلال الفترة الحالية.