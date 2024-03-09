السجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتهمة أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الأزبكية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة الأزبكية، دون الحصول على تصريح من وزارة السياحية والآثار.

وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى معلومات بقيام شخصين مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.. وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 2 متر، وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

