قصر ثقافة بورسعيد يواصل تقديم العرض المسرحي" كان في ما كان"

يواصل قصر ثقافة بورسعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العرض المسرحي "كان في ما كان" من تأليف حسام عبد العزيز و إخراج يوسف محمد.

يتناول العرض بعض القيم الوطنية التي يجب غرسها في نفوس أطفالنا كالانتماء وحب الوطن واحترام كافة الأطياف الدينية وفكرة الصراع الأبدي بين الخير والشر، حيث جسدت الأطفال مجموعتين من الشخصيات تنوعت ما بين أطفال المدرسة و ترمز إلى الخير و مجموعة الشياطين و ترمز إلى الشر، وأكدت أحداث العرض على الأعمال الخيرة والشريرة التي دائما ما يقرن اسمها بالصراع بين الناس وبعضهم وأحيانا بين البشر والشياطين، كما يرمز أيضا إلى صراع الإنسان الداخلي لعمل الخير والمحافظة على هوية الوطن وأمجاده.

العرض بطولة مازن الدسوقي المدرس نسمه عيسى المدرسة و الأطفال روميساء وائل محمد يوسف وائل محمد نور ابراهيم عبد الحميد ريم ابراهيم عبد الحميد هنا شعبان ذكي بيومي محمد احمد سامي ادم عمرو حسني مازن محمد السيد حبيبة محمد حافظ محمد شعبان ذكي فرح خالد هنا خالد ريتال احمد عبود ريتاج احمد عبود الشياطين أمير النا مازن الصواف وسوس ياسين محمد البنا عنيدة هدى السيد الموافي مكيدة مريم علي أحمد أبلس زياد حنفي خضار اعداد موسيقي محمد هريسه إستعرضات مدرسة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تدريب كريم مصطفى عازف عود عمر عبد العال فريق الاسكيت للاطفال تدريب طارق شطا ألحان نسمه عيسى إضاءة علاء أبو زيد تصميم ديكور مازن الصواف اكسسوارات جاندرو هاني أشعار و إخراج يوسف محمد .

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