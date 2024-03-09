هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قصف منزلا رغم علمه بوجود رهائن داخله

كشف تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت ، أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بوجود رهائن إسرائيليين في منزل تم استهدافه بقذائف دبابة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة خلال الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 30800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.