عمرو هندي: الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبناءها المخلصين

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحتفل بيوم من أعظم الأيام خلوداً فى تاريخ وطننا وهو يوم الشهيد الذى يوافق 9 مارس من كل عام، مضيفا:" نحتفل بهذا اليوم سنويا لنتذكر ما قام به هؤلاء الأبطال من دفاع بالغالي والنفيس عن هذا الوطن العظيم، هذه المناسبة العظيمة".



وأكد النائب عمرو هندى، أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة عن التقدير و الاحترام لرجال بواسل ضحوا بأرواحهم من أجل أمن و أمان و استقرار الوطن، وشهداء مصر ستظل سيرتهم خالدة في وجداننا باعتبارهم نموذجا عظيما يحتذي به الجميع في الحفاظ على كرامة هذا الوطن، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.



وأضاف هندى، أن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبنائها المخلصين، خاصة وأن هذا تجسيد لأسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن، قائلا:" الاحتفال بهذه الذكرى العطرة التى سجلها التاريخ بحروف من نور لها دلالات خاصة، أولها أن الدولة المصرية لم ولم تنسى شهدائها الأبرار ودمائهم الذكية التى ضحوا بها من أجل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه، واستعادة البطولات والأمجاد، وإحياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وأمان هذا الوطن.



وتابع هندى، إن رجال القوات المسلحة الباسلة يواصلون الليل بالنهار لحفظ أمن و أمان واستقرار الوطن، والدولة المصرية لم و لن تنسى شهدائها الأبرار، وستظل أسماؤهم محفورة بحروف من نور في الذاكرة عبر الزمن يتذكرها جيل بعد جيل لرجال ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن فى أمن وأمان.