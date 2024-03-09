برلماني: الإفراج الفوري عن البضائع يستهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن البضائع والسلع الأساسية في الموانئ، تستهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



وأكد نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الإفراج عن البضائع دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن فى الأسواق والأسعار وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دوره الحقيقى في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن التنسيق والتعاون الحقيقى بين مختلف أجهزة الدولة ساهم بفعالية فى مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة ساعدت في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.