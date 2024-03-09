كريم عبدالباقي رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالإجماع على اختيار الأستاذ كريم عبدالباقي رئيسًا للنقابة حتى انتهاء الدورة النقابية الجارية، وذلك علي خلفية استقالة الرئيس السابق للنقابة.

هذا وقد أعلن مجلس الإدارة دعمه للخطة التي طرحها "عبدالباقي" لصالح أعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية.

ويقول الأستاذ كريم عبدالباقي: تكليف مجلس النقابة بتحمل المسؤولية هو وسام علي صدري وسوف أعمل خلال الفترة القادمة علي تعظيم موارد النقابة وتقديم افضل الخدمات لأعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية وان تكون نقابتنا في صدارة النقابات، مشيرا الي أهمية تضافر كل الجهود خلال الفترة الراهنة خاصة وأن الجمهورية الجديدة التي ارسي قواعدها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد الانتقال لوضع اقتصادي افضل بجهود كل أبناء مصر المخلصين.

وأضاف "عبدالباقي" : سوف أعمل علي وضع استراتيجية للعمل على محورين خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع زملائي في مجلس الإدارة، المحور الأول تعظيم الخدمات المقدمة للأعضاء، والمحور الثاني زيادة مواردنا واستخدامها مرة اخري في خدمة الزملاء.

هذا وشغل "كريم عبدالباقي" منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة والأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.

وفي فبراير من العام 2023 جري انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وخلال 10 شهور فقط استطاع تعظيم موارد الصندوق من مليار و200 مليون الي مليار و480 مليون جنيه، من خلال الاستثمار في سندات واذون الخزانة، وقد نجح في إدارة أموال أعضاء الصندوق بما يعظم الموارد المالية، كما استطاع القضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بصرف مستحقات أعضاء الصندوق بأجمالي حالات صرف قاربت السبعة الاف حالة، ويسعي الان لتأسيس أول مستشفى للعاملين بالهيئات القضائية.

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