وكيل صحة دمياط: اللائحة الجديدة تستهدف رفع العبء عن المرضى غير القادرين

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، إن اللائحة المالية الجديدة للمنشآت الصحية تتضمن تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم عن طريق دعم العلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية لزيادة مؤشرات التعافي من الأمراض السارية وغير السارية .

وأكمل وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية له أن اللائحة الجديدة تضمنت رفع كفاءة الفريق الطبى علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية وتوفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان .

كما أشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح عبدالجواد، أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، تقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.