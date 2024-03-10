الأهلي في «العلالي» بـ150 بطولة.. المارد الأحمر «زعيم» كأس مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة التاريخ والتحليق على قمة هرم البطولات المحلية والأفريقية بعدما أضاف بطولة جديدة ولقبا آخر إلى سجل إنجازاته وبطولاته التاريخية التي وضعته في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات على الصعيد المحلي والقاري والأفريقي والعالمي.

وحقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر للمرة الـ39 ليعزز رقمه القياسي، ولكن التتويج هذه المرة جاء بطعم مميز وعلى حساب غريمه ومنافسه التقليدي الزمالك وبصبغة عربية، خاصة أن النهائي أقيم خارج مصر للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأقدم والأعرق، كما أن الجوائز المالية للبطولة هذه المرة تفوق ما كان يحصل عليه الفريق البطل في السنوات الماضية، لذلك كان تتويج الأهلي بلقب كأس مصر له مذاق خاص وفي توقيت مناسب.

وما يزيد من أفراح الأهلي بلقب كأس مصر أنه جاء على حساب الزمالك في المباراة النهائية حيث تمكن المارد الأحمر من تحقيق أول فوز على الأبيض في نهائي البطولة منذ نسخة 2007 قبل 17 عاما كاملة، كما فض الأهلي الشراكة مع غريمه الزمالك في المواجهات المباشرة بنهائي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم المصرية حيث التقى الفريقان في 21 مباراة حقق الشياطين الحمر الفوز 10 مرات على الزمالك مقابل 9 مرات للفريق الأبيض وتقاسم الفريقان اللقب مرتين الأولى موسم 1942-1943 والثانية موسم 1957 – 1958.

“مين يقدر على الأهلي” شعار رفعه جمهور القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على الغريم التقليدي الزمالك، ليصل النادي الأهلي إلى البطولة رقم 150 في تاريخه، ويصبح أول فريق عربي يحقق هذا العدد من البطولات خلال 117 عاما منذ تأسيس النادي الأهلي توج الفريق بلقب الدوري المصري 43 مرة، وكأس مصر 39 مرة، السوبر المصري 14 مرة، دوري أبطال أفريقيا 11 لقبًا، السوبر الأفريقي 8 مرات، كأس الكئوس الأفريقية 4 مرات، دوري منطقة القاهرة 16 مرة، كأس السلطان حسين 7 مرات، كأس السوبر العربي مرتين، كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة، كأس الكونفيدرالية الإفريقية مرة واحدة، الكأس الأفروآسيوية مرة، كأس العرب للأندية الأبطال مرة، البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة، كأس الأتحاد المصري مرة.

وضرب الأهلي أكثر من عصفور بحجر واحد بعد التتويج بلقب كأس مصر حيث كرس العقدة أمام غريمه التقليدي الزمالك، وكذلك حصل النادي الأهلي على جائزة مالية كبيرة تقارب المليون دولار وهي أكبر جائزة في تاريخ بطولة كأس مصر على مر التاريخ، حيث تبلغ قيمة الجائزة المالية لبطل الكأس 950 ألف دولار.

من ناحية أخرى يترقب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجري يوم الثلاثاء المقبل بمقر “كاف” في القاهرة لمعرفة منافس الفريق الأحمر في حملة الدفاع عن اللقب.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي الذي تصدر المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في باقي المجموعات وهي الترجي التونسي وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي.

في سياق مختلف، يواصل الفريق تدريباته على ملعب “التتش” بالجزيرة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز حيث يسعى الفريق الأحمر لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة في جدول المسابقة والزحف نحو القمة في رحلة الدفاع عن اللقب، وقبل فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة البنك الأهلي دفع الجهاز الفني بعدد من اللاعبين البدلاء لإراحة العناصر الأساسية وتجهيز جميع اللاعبين للفترة المقبلة التي تشهد ضغط مباريات بشكل كبير في جميع المسابقات.