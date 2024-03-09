مصادر يابانية: واشنطن تتطلع لإصلاح سفنها الحربية في أحواض بناء السفن اليابانية

ذكرت مصادر في الحكومة اليابانية اليوم /السبت/ أن اليابان والولايات المتحدة تدرسان السماح للسفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في أحواض بناء السفن الخاصة باليابان، مما يمكن السفن من البقاء لفترة أطول في المياه اليابانية دون العودة إلى الوطن للصيانة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر القول إنه من المتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة عندما يسافر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشهر المقبل.

ووفقا للمصادر، من المنتظر أن تؤدي مثل هذه الصفقة إلى تحسين كفاءة العمليات العسكرية الأمريكية المتمركزة في اليابان وسط النفوذ العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.

وحتى الآن، تشارك الشركات الخاصة اليابانية في أعمال إصلاح السفن العسكرية الأمريكية التي لا تشارك بشكل مباشر في القتال، مثل سفن النقل، وفقًا لمصدر بوزارة الدفاع اليابانية.

لكن من المتوقع أن يؤدي الترتيب الجديد إلى توسيع نطاق السفن التي يمكن للشركات اليابانية التعامل معها من خلال تضمين سفن مثل المدمرات، وتمكينها من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة الكاملة.

وقالت المصادر الحكومية إن السفن التابعة للأسطول السابع للبحرية الأمريكية ستخضع للخطة حيث يعمل الأسطول، الذي يقع مقره الرئيسي في يوكوسوكا، جنوب طوكيو، في مناطق مثل بحري الصين الشرقي والجنوبي.

ومن خلال إجراء الصيانة في اليابان، لن تضطر السفن بعد الآن إلى العودة إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة لإجراء إصلاحات كبيرة، مما يسمح للحليف الأمني الرئيسي بخفض التكاليف وتقصير الفترة التي لا تعمل فيها السفن.

وذكرت المصادر أن بقاء السفن الأمريكية لفترة أطول في اليابان سيعني أيضًا المزيد من فرص التدريبات المشتركة للبحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.