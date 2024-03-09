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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في بدلية تعاملات اليوم السبت

استقرار الذهب
استقرار الذهب
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استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعها أمس ، بقيمة 50 جنيه في المتوسط بالنسبة لسعر الجرام الواحد ليشمل بذلك معظم أعيرة المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة.


وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 2167 دولار للبيع و 2168 دولار للشراء.

وسجل عيار 21 نحو 3250 جنيه للبيع و 3350 جنيه للشراء كما سجل سعر عيار 18 نحو 2785 جنيه للبيع و 2871 جنيه للشراء.

بينما بلغ عيار 24 حوالي 3714 جنيه للبيع و 3828 جنيه للشراء ، وعيار 14 حوالي 2172 جنيه للبيع و 2239 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 26 ألف جنيه للبيع و 26.8 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب استقرت اسعار الذهب سعر الجنيه