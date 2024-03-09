استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 9 مارس 2024

السبت 09/مارس/2024 - 08:32 ص

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 9-3-2024 أجازة البنوك سجل سعره في البنك المركزي ليسجل 49.43 للشراء و49.57 للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 49.50 للشراء و49.60 للبيع.

كما بلغ سعر الدولار الأمريكي في في بنك مصر ليسجل 49.50 للشراء و49.60 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك CIB ليسجل 50.60 للشراء و50.70 للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 49.40 للشراء و49.50 للبيع.

وسجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي ارتفاعا حيث بلغ 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية ارتفاعا عند 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس ليسجل 49.50 للشراء و49.60 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة مصر حوالي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بداية اليوم نحو 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم بمصرف أبو ظبي الإسلامي 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

وبلغ سعره بالبنك الأهلي الأهلي الكويتي عند سعر 50.70 للشراء و50.80 للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 50.75 للشراء.