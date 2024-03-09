جرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمر الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس بطولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت البنية التحتية في الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي صباح اليوم، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة نور شمس في مدينة طولكرم، واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة مسلم، خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شمال شرق مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، كما داهم جنود الاحتلال منزلًا في حي القرعان بالمدينة.