أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الوطني في هايتي.

وأمس الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن أنتوني بلينكن أجرى محادثة، يوم الخميس الماضي، مع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري، حث بلينكن خلال المحادثة أرييل على تنظيم انتقال سياسي عاجل، وتسريع عملية الانتقال إلى حكومة أكثر شمولًا.

وفي وقت سابق، سيطرت عصابات مسلحة على مساحات واسعة من هايتي بعمليات تخريب للإطاحة برئيس الوزراء، وقامت تلك العصابات بمهاجمة المطار والسجون ومراكز الشرطة، كما هددت بنشر العنف والقيام بحرب أهلية في هايتي.