الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 4 غارات على برج سكني وسط مدينة رفح الفلسطينية

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 4 غارات جوية عنيفة على برج سكني وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، قامت طيران الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارات جوية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى غارة جوية نفذها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، وقامت قوات الاحتلال بقصف مدفعي على أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال قنابل إنارة في سماء المخيم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي بسبب سوء التغذية والجفاف، وأن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف تزايدت إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة.