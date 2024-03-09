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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

طلب تحريات أجهزة الأمن حول احتراق طابقين بعقار في الدقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، باستعجال تحريات المباحث حول نشوب حريق في شقتين في الطابقين التاسع والعاشر بعقار أمام نادي الصيد بالدقي، وسؤال سكان العقار والمحيطين به عن ملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار، وكلفت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه.


البداية بإشارة تلقاها مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة،ض من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار مواجه لنادي الصيد.


وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة  بـ3 سيارت إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق في شقتين بالطابقين التاسع والعاشر بعقار مكون من 10 أدوار وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استعجال تحريات الأمن حريق طابقين الدقي