ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على محيط مستشفى غزة الأوروبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قام بشن غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

ويستمر الاحتلال في استهداف الفلسطينيين واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واندلعت،أمس الجمعة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قوات الاحتلال، قرى وبلدات في محافظة جنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على طفل قرب حاجز قلنديا شمال القدس، وأصيب الطفل جراء إطلاق النار عليه برصاصة في قدمه.

وشهدت غزة أمس، استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وتركزت الغارات على منزلين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ونتج عن تلك الغارات استشهاد أكثر من 12 شخصًا وإصابة العشرات.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فاستشهد 8 مواطنين، أغلبهم من الأطفال، نتيجة تلك الغارات المكثفة وأصيب آخرون.

الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية محيط مستشفى غزة الأوروبي قوات الاحتلال