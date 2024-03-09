فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال اقتحام مدينة قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة قلقيلية مزودة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات الاحتلال في الشوارع داخل المدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي، قام باعتقال شابًا فلسطينيًا أثناء اقتحام شارع الهباش بمدينة قلقيلية.

واستشهد، منذ قليل، مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي بسبب سوء التغذية والجفاف، وأن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف تزايدت إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة.