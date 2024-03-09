قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم برفقة جرافات مدينة طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، برفقة عدد من الجرافات العسكرية الإسرائيلية، مدينة طولكرم، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويستمر الاحتلال في استهداف الفلسطينيين واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واندلعت،أمس الجمعة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قوات الاحتلال، قرى وبلدات في محافظة جنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على طفل قرب حاجز قلنديا شمال القدس، وأصيب الطفل جراء إطلاق النار عليه برصاصة في قدمه.

وشهدت غزة أمس، استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وتركزت الغارات على منزلين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ونتج عن تلك الغارات استشهاد أكثر من 12 شخصًا وإصابة العشرات.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فاستشهد 8 مواطنين، أغلبهم من الأطفال، نتيجة تلك الغارات المكثفة وأصيب آخرون.