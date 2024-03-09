شهيدان جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي بسبب سوء التغذية والجفاف، وأن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف تزايدت إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال في استهداف الفلسطينيين واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واندلعت،أمس الجمعة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قوات الاحتلال، قرى وبلدات في محافظة جنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على طفل قرب حاجز قلنديا شمال القدس، وأصيب الطفل جراء إطلاق النار عليه برصاصة في قدمه.

وشهدت غزة أمس، استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وتركزت الغارات على منزلين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ونتج عن تلك الغارات استشهاد أكثر من 12 شخصًا وإصابة العشرات.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فاستشهد 8 مواطنين، أغلبهم من الأطفال، نتيجة تلك الغارات المكثفة وإصيب آخرون.