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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس لجنة موازنة النواب في ندوة تثقفية بنادي الرواد بالعاشر

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب
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 أعلن المحاسب محمد محمود أبو العنين، رئيس مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن استضافة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للحديث عن قرارات البنك المركزي وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وذلك بقاعة التلفزيون الكبرى الساعة ٧ مساء اليوم السبت.

من جانبه، أكد المحاسب محمد محمود أبو العنين، رئيس مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، أن النادي ينظم العديد من الفعاليات المختلفة في شتى المجالات تهدف في المقام الأول إلى التوعية والتثقيف وفي مقدمتها التوعية بدور المؤسسات الوطنية المختلفة.

الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب المحاسب محمد محمود أبو العنين العاشر من رمضان نادى الرواد الرياضى بالعاشر نادى الرواد العاشر من رمضان