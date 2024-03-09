رئيس لجنة موازنة النواب في ندوة تثقفية بنادي الرواد بالعاشر

أعلن المحاسب محمد محمود أبو العنين، رئيس مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن استضافة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للحديث عن قرارات البنك المركزي وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وذلك بقاعة التلفزيون الكبرى الساعة ٧ مساء اليوم السبت.

من جانبه، أكد المحاسب محمد محمود أبو العنين، رئيس مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، أن النادي ينظم العديد من الفعاليات المختلفة في شتى المجالات تهدف في المقام الأول إلى التوعية والتثقيف وفي مقدمتها التوعية بدور المؤسسات الوطنية المختلفة.