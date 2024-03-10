رامي ربيعة.. الأكثر تتويجًا بالبطولات في الجيل الحالي بالأهلي

حصد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لقبا جديدا في سجل بطولاته مع النادي الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر بلقب كأس مصر على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك بثنائية أمس الأول الجمعة في المملكة العربية السعودية ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على البطولات مع المارد الأحمر في الجيل الحالي ويحطم رقم عدد من أساطير القلعة الحمراء.

ووصل رامي ربيعة الي لقبه رقم 24 مع النادي الأهلي طوال مسيرته الكروية منذ تصعيده من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في 2010 لينفرد بلقب الأكثر تتويجا بالبطولات في الجيل الحالي ويبتعد بفارق 4 بطولات عن زميليه محمد الشناوي ومحمد هاني صاحبي المركز الثاني في القائمة برصيد 20 بطولة لكل منهما.



وتخطى رامي ربيعه عدد بطولات شادي محمد قائد وكابتن الأهلي السابق الذي حقق 23 بطولة بالقميص الأحمر قبل الرحيل عن النادي، بينما تساوي رامي ربيعه في عدد البطولات مع الثلاثي هادي خشبة كابتن الأهلي الأسبق وعصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق والراحل والأسطورة ثابت البطل وحقق كل منهم 24 بطولة بقميص الأهلي على مدار مشواره.

وحقق رامي ربيعة مع النادي الأهلي كل البطولات المحلية والأفريقية بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية أكثر من مرة.

وحصل رامي ربيعة على لقب الدوري المصري الممتاز 8 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات.

وخاض رامي ربيعة مع النادي الأهلي 276 مباراة طوال مسيرته سجل خلالها 4 أهداف وصنع 15 لزملائه كما خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي موسم 2014 - 2015 قبل العودة للأهلي من جديد.