برشلونة ينتزع فوزًا صعبًا من ريال مايوركا بالدوري الإسباني.. فيديو

انتزع فريق برشلونة، مساء الجمعة، فوزًا صعبًا من ضيفه ريال مايوركا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما حاول لاعبو البلوجرانا كثيرًا لهز الشباك، فضلًا عن إهدار الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 24، بعدما تصدى لها حارس مايوركا بريدراج راجكوفيتش.

وعانى الفريق الكتالوني من الغيابات أمام مايوركا، حيث غاب فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس، أليخاندرو بالدي، بابلو جافي، ماركوس ألونسو، وفيران توريس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخ؛ للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وازداد الطين بلة، بعد تعرض البرازيلي رافينيا للإصابة في شوط اللقاء الأول، ليضطر تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا للدفع بالشاب فيرمين لوبيز بدلًا منه.

وفي الشوط الثاني، نجح لامين يامال في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 73 بعد مجهود فردي رائع، ليقود برشلونة للفوز على ريال مايوركا بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، ارتقى برشلونة إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.