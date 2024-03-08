الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي بلقب كأس مصر

هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري بالفوز والتتويج بلقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخ النادي.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض بنهائي الكأس.

وغاب محمود الخطيب عن التواجد في مباراة نهائي كأس مصر بعدما حالت ظروفه الصحية دون السفر بعدما تعرض لوعكة صحية في الأيام الماضية وطلب منه الطبيب المعالج عدم التعرض للضغوطات.