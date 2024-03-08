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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعثة مصر تشارك في طابور العرض خلال افتتاح دورة الألعاب الأفريقية (صور)

دورة الألعاب الأفريقية
دورة الألعاب الأفريقية
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شاركت بعثة مصر في طابور العرض على هامش افتتاح دورة الألعاب الأفريقية غانا 2023، التي تستضيفها مدينة أكرا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

تقدم طابور العرض المصرى الثنائى عبد اللطيف منيع بطل المصارعة و منة شعبان بطلة الكاراتيه، حيث حملا العلم المصري.

وحققت بعثة مصر حتى الآن 13 ميدالية متنوعة في منافسات تنس الطاولة، والكاراتيه.

وتبذل البعثة الإدارية بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم مجهود، من أجل تذليل كافة العقبات والصعوبات وتجهيز الإمكانيات لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

 

دورة الألعاب الأفريقية بعثة مصر بعثة مصر في طابور العرض