اليمن: مليشيا الحوثي مسؤولة عن استهداف كابلات الإنترنت في البحر الأحمر

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من تصاعد هجمات مليشيا الحوثي على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، واصفًا إياها بأنها "أعمال تخريبية" تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح الإرياني في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن التزامن بين حوادث استهداف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، وأعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيماوية في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يؤكد مسؤولية المليشيا المباشرة عن تلك الأعمال.

وأضاف أن مليشيا الحوثي استهدفت مؤخرًا عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر بشكل مباشر ومتعمد، كما أدت انشطتها الإرهابية في المياه الإقليمية اليمنية لتضرر تلك الكابلات، كما حدث نتيجة القاء مرساة السفينة M/V Rubymar بعد استهدافها بصاروخين إيرانيين، مما أدى إلى تلف (4) كابلات من أصل (15) كابلا أمام سواحل اليمن، وتأثر 25% من خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا وكذلك الشرق الأوسط.

وأشار الإرياني إلى أن مسؤولية مليشيا الحوثي عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية للانترنت لا تقتصر على الاستهداف المباشر أو غير المباشر لتلك الكابلات، بل على مجمل انشطتها الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي أدت لارتفاع رسوم التأمين والشحن البحري، وعدم وجود سفن لصيانة الكابلات مستعدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، أو إصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، بعد الغاء شركات التأمين البحري تأمينها على سفن الكابلات التي تعمل في المياه اليمنية باعتبارها "منطقة حرب".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتُعد هجمات مليشيا الحوثي على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، حيث تُسبب انقطاعات واسعة النطاق في خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يُعيق حركة التجارة العالمية ويُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.

ودعت العديد من الدول والمجتمع الدولي مليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي والقواعد الدولية المعمول بها في مجال الملاحة البحرية.

تأتي تصريحات وزير الإعلام اليمني في ظل تصعيد حوثي متواصل في مختلف أنحاء اليمن، حيث تشن المليشيا هجمات على مواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات، كما تواصل استهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

يشهد اليمن حربًا أهلية منذ أكثر من سبع سنوات، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وتسببت الحرب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين، ونزوح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد.