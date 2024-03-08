نهائي كأس مصر... أفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك

أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأاهلي في مرمى الزمالك بنهائي كأس مصر الذي يجمعهما حاليا على ملعب “الأول بارك”

وجاء هدف أفشة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أحتفل إمام عاشور لاعب الأهلي بأول أهدافه مع الفريق الأحمر في مرمى الزمالك، بطريقة خاصة مع زميله محمود كهربا بنهائي كأس مصر.

وعقب الرجوع لتقنية الفيديو والتأكد من صحة هدف إمام عاشور، احتفل اللاعب مع زميله “كهربا” بطريقة خاصة احتفالا بأول هدف في مرمى فريقة السابق.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل دونجا - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - أحمد مصطفى زيزو - مصطفي شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

كانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة الكأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.