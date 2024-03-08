"المصريين الأحرار": الحقبة السياسية الراهنة شهدت طفرة لتمكين المرأة المصرية

وجه حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، خالص التهاني والتقدير لكل سيدة مصرية على دورها الرائد في بناء حاضرًا مشرق لبلادنا العزيزة؛ مقدما تهنئة لكل سيدات العالم وعظيمات مصر خصوصًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد الحزب في بيان له اليوم الجمعة، أن المرأة المصرية عبر التاريخ كانت السند والمدرسة الحقيقية وأساس بنيان البيت المصري، مشيرا إلى أن الحقبة السياسية الراهنة شهدت طفرة لتمكين السيدة المصرية علي مختلف الأصعدة؛ وذلك إيمانًا من الجمهورية الجديدة بدورها الحيوي في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.