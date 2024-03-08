نهائي كأس مصر.. تكريم اسم الراحل العامري فاروق قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

كرمت اللجنة المنظمة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك اسم الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي توفي في يناير الماضي بعد صراع مع المرض.

وتم عرض فيديو تسجيلي عن العامري فاروق نائيب رئيس الفلعة الحمراء ووزير الرياضة الأسبق، وبعدها وقف الحضور دقيقة حداد على روح العامري فاروق.

كما تم تسليم هشام العامري شقيق العماري فاروق درع خاص لتأبين نائب وزير الرياضة الأسبق.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور -كريم نيدفيد - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل دونجا - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - أحمد مصطفى زيزو - مصطفي شلبي

خط الهجوم : ناصر منسي

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

كانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة الكأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.