نهائي كأس مصر.. جمهور الأهلي يحيي اللاعبين وهتاف خاص لـ"كهربا" قبل مواجهة الزمالك

استقبلت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب “الأول بارك” لاعبي الفريق بالهتاف والتحية خلال عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك.

وفور نزول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب استقبلتهم الجماهير بالهتاف والمطالبة بتحقيق لقب الكأس وسط حالة من الحماس والتركيز على اللاعبين.

كما هتف جمهور الأهلي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني ومحمود كهربا وإمام عاشور بشكل خاص.

وأعلن “كولر” تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية في نهائي كأس مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد وعمرو السولية وإمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

وكانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة كأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.