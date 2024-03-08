فيديو مؤثر.. كيف احتفلت سلمى أبو ضيف بيوم المرأة العالمي؟

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف في يوم المرأة العالمي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها فيديو من مسلسل " بين السطور".

وعلقت أبو ضيف، قائلة: “خفت .. عشان احنا عايشين في مجتمع بيحمل البنت كل الغلط حتى لو كانت مظلومة، جملة قالتها شخصيتي في المسلسل ملك وعلى الرغم من مستواها الاجتماعي وتعليمها وقوتها وشخصيتها العنيدة والانتهازية والانانية في المسلسل إلا انها برضة مش قادرة تواجه المجتمع اللي هيشوف اللي حصل فيها بسببها هي قالت خفت، شوفوا كام واحدة يومياً بتخاف”.

وأضافت أبو ضيف: “أتمنى في يوم المرأة العالمي وفي شهر مارس شهر المرأة نخليها تحس بأمان أنها متخفش تقول وتعبر وتحس وتصرخ وتاخد حقوقها”.



مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مريم نعوم، وإخراج وائل فرج.



ومنذ أيام طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024 .

وظهرت سلمى أبو ضيف خلال برومو المسلسل وهي تعاني من الفقر وتنتمي هي وشقيقتها لأسرة من طبقة دنيا وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال السوشيال ميديا وفيديوهات على تيك توك.

ويشارك في بطولة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كل من ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.