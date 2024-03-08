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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابة 4 مستوطنين في إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "حومش"

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة أربعة مستوطنين على الأقل في عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "حومش" المخلاة قرب بلدة سيلة الظهر، الواقعة جنوب محافظة "جنين" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع (والا) الإسرائيلي، إنه جرى نقل اثنين من المصابين بطائرة مروحية، ما يشير إلى أن إصابتهما خطيرة.

وذكرت القناة الـ "13" الإسرائيلية، أنه تم فتح النار من قبل مقاومين فلسطينيين على مجموعة من الإسرائيليين، وعندما جاءت قوة للقبض عليهم وملاحقتهم، قام المقاومون بتفجير عبوة ناسفة.

ومستوطنة حومش تم إخلاؤها عام 2005، وبها مدرسة دينية، وصدر قرار من حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو سمح بعودة المستوطنين إليها.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية، إنه يتم ملاحقة فلسطينيين اثنين نفذا العملية.. وهرعت قوات من جيش الاحتلال إلى موقع العملية.. ويشارك جهاز "الشاباك" في مطاردة منفذي العملية.

مستوطنة عملية إطلاق نار تفجير فلسطينيين الإسرائيليين