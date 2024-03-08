الأمم المتحدة: لا يجوز السماح لإسرائيل بالهجوم على رفح

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم أنه لا يجب السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة، حيث سيتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح.

وأكد المتحدث باسم المكتب أن أي هجوم على رفح في ظل الظروف المؤسفة وغير الإنسانية التي يعيشها مليون ونصف سكان المدينة سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وزيادة خطر ارتكاب جرائم وحشية. أيضًا، أضاف أنه لا ينبغي السماح بحدوث ذلك.

جاءت تصريحات مكتب حقوق الإنسان في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الهجوم على حركة حماس في غزة، بما في ذلك مدينة رفح في جنوب القطاع، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الهجوم.

وتعهد نتنياهو بالقضاء على حماس بعد الهجوم الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 أسيرًا وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية.

وبحسب تقديرات السلطات الصحية الفلسطينية، فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي منذ أكتوبر، مما أثار انتقادات وإدانات دولية واسعة.