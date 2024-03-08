اصطدمت بعامود إنارة.. مصرع شخص في حريق سيارة بإمبابة

لقي أحد الأشخاص مصرعه متفحما داخل سيارته جراء نشوب حريق بها عقب اصطدامها بعامود إنارة بمنطقة إمبابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة ووجود متوفي بكورنيش النيل بمنطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف مصرع قائد السيارة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها بعامود إنارة واشتعال النيران ووفاة قائدها، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.