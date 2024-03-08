"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات على النازحين في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين والنازحين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

توزيع السلال الغذائية وحقائب النظافة الشخصية: جرى أمس في مراكز الإيواء بمحافظة رفح توزيع 26 طنًا من السلال الغذائية الأساسية، و250 حقيبة صحية، استفاد منها 3،900 نازح.

تأتي المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

يؤكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على التزامه بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته وتحسين ظروفه المعيشية.

يواصل المركز العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الهلال الأحمر الفلسطيني، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن.

يدعو المركز جميع أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وجه الظروف الصعبة.

يشدد المركز على أهمية التعاون الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية.