الذهب يصعد 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

صعدت أسعار الذهب مع ختام تعاملات نهاية الأسبوع بقيمة 50 جنيه في المتوسط بالنسبة لسعر الجرام الواحد ليشمل بذلك معظم أعيرة المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة.

وخلال اليومين الماضيين، ارتفع سعر الذهب مقدار 450 جنيه لسعر الجرام الواحد، معوضا بذلك حجم الخسائر التي تعرض لها قبل قرارات البنك المركزي المصري الصادرة بتحريك سعري الفائدة والصرف.

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 2167 دولار للبيع و 2168 دولار للشراء و عيار 21 نحو 3250 جنيه للبيع و 3350 جنيه للشراء و عيار 14 حوالي 2172 جنيه للبيع و 2239 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 26 ألف جنيه للبيع و 26.8 ألف جنيه للشراء و سجل سعر عيار 18 نحو 2785 جنيه للبيع و 2871 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3714 جنيه للبيع و 3828 جنيه للشراء.