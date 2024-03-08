نهائي كأس مصر.. الأهلي يصل ملعب الأول بارك لمواجهة الزمالك "فيديو"

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياضة استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

وكانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة كأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.