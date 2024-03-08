التعاون الإسلامي تدعو لحماية نساء غزة وتؤكد تمكين النساء في جميع أنحاء العالم

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، العنف والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الوحشية المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى وقف فوري للعدوان وحماية النساء والفتيات في غزة والمناطق المجاورة.

اليوم العالمي للمرأة

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم، الجمعة، على مشاركة المنظمة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مشيراً إلى أهمية هذا اليوم للاعتراف بإنجازات النساء والعمل من أجل تحقيق مستقبل يتسم بالشمول والمساواة.

شدد على أهمية بناء اقتصادات عادلة ومزدهرة لضمان حقوق النساء والفتيات في جميع جوانب الحياة من خلال الاستثمار وتوفير التمويل الذي يراعي النوع الاجتماعي.

وثيقة جدة لحقوق المرأة: أكد على أهمية وثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام التي أقرها المؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ينسجم شعار هذا العام مع التزام منظمة التعاون الإسلامي بالحفاظ على التنوع، والشمول وتمكين النساء والفتيات في الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها.

تواصل المنظمة العمل من أجل تمكين النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

تدعو المنظمة إلى تعاون دولي لضمان حماية النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، خاصة في مناطق النزاع.