نهائي كأس مصر.. جماهير الزمالك تتوافد على ملعب الأول بارك

تتوافد جماهير الزمالك، حاليا على ملعب الأول بارك وذلك لمساندة فريقها في مواجهة الأهلي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة، ضمن نهائي كأس مصر الذى يقام بالسعودية، بحضور 25 ألف مشجع .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.