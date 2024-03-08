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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل شباب مطروح يُسلم درع اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لوكيل الصحة

وكيل شباب مطروح يُسلم
وكيل شباب مطروح يُسلم درع اتحاد الاتحادات النوعية لوكيل الصح
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سلّم الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، بتسليم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، درع اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، موجه له جزيل الشكر والتقدير للتعاون المتبادل خلال الفترة السابقة فى جميع الأنشطة والمجالات.

جاء ذلك في ضوء تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة التكاتف والتشبيك بين مختلف الهيئات والمؤسسات، للعمل علي تقديم أفضل الخدمات، في ضوء رؤية مصر. 

وثمّن "رفاعى" جهود الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الكبيرة فى قطاع الصحة بمطروح بوجه عام، ولمجهوداته وتعاونه الدائم مع قطاع الشباب والرياضة بشكل خاص، ووجه الشكر والتقدير للدكتور محمد لطفى مدير إدارة المدارس، وكوثر الزوجى مدير المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنات، لحسن تعاونهم في إنجاح فعاليات وأنشطة مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

مطروح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية درع