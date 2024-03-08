وكيل شباب مطروح يُسلم درع اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لوكيل الصحة

سلّم الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، بتسليم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، درع اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، موجه له جزيل الشكر والتقدير للتعاون المتبادل خلال الفترة السابقة فى جميع الأنشطة والمجالات.

جاء ذلك في ضوء تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة التكاتف والتشبيك بين مختلف الهيئات والمؤسسات، للعمل علي تقديم أفضل الخدمات، في ضوء رؤية مصر.

وثمّن "رفاعى" جهود الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الكبيرة فى قطاع الصحة بمطروح بوجه عام، ولمجهوداته وتعاونه الدائم مع قطاع الشباب والرياضة بشكل خاص، ووجه الشكر والتقدير للدكتور محمد لطفى مدير إدارة المدارس، وكوثر الزوجى مدير المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنات، لحسن تعاونهم في إنجاح فعاليات وأنشطة مديرية الشباب والرياضة بمطروح.