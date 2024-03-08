بيطري الشرقية تنظم قافلة علاجية بقرية بنى عامر بالزقازيق

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

من جانبه أوضح اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية نظمت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بنى عامر التابعة لمركز و مدينة الزقازيق ، و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى ، بحضور كلا من مديرى إدارات ( رعاية الحيوان – الرعاية التناسلية-الإرشاد ) بالمديرية و مدير و أطباء إدارة الزقازيق البيطرية وعددمن أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير و أطباء وحدة بنى عامر البيطرية بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

و أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣١٠) رأس ماشـية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (١١٠) رأس و أمراض تنفسية لعدد (٦٠) رأس وأمراض جلدية لعدد (٨٠) رأس ماشية فضلاً عن ترقيم وتسجيل (٢٦) حيوان وذلك بالمجان .

و أضاف أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بنى عامر بالزقازيق

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