يوم الشهيد| حتى لا ننسى.. البطل الفريق أول عبد المنعم رياض الجنرال الذهبي

تحتفل مصر فى 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد منذ عام 1969 ، والذى يتزامن مع ذكرى استشهاد القائد العسكري الفريق أول عبد المنعم رياض، على الجبهة المصرية.

مع اقتراب الاحتفال بيوم الشهيد الذي تحتفل به مصر غد السبت الموافق التاسع من مارس كل عام، وحتى لا ننسى شهداءنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل صون تراب مصر، هنا نتذكرهم ونسلط الضوء على سيرتهم العطرة احتفالا بيوم الشهيد، وسلام على من أتى الدنيا في صمت وأدى واجبه في صمت ورحل في صمت، وسلام على من أمن الناس دون أن ينتظر مقابل، حتى لا ينسى التاريخ ذكري استشهاد أبطال وضعوا أرواحهم فداء لهذا الوطن.

ولد عبد المنعم محمد رياض في 22 أكتوبر 1919 ,في قرية "سبرياى" احدى ضواحى مدينة طنطا، ويعد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض ، واحدا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين ,حيث شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف .

قد قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في ذلك الوقت بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول، ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية وهى أعلي وسام عسكري في مصر، ليصبح يوم التاسع من مارس تخليدا للشهداء ممن ضحوا بأرواحهم للحفاظ على تراب الوطن فى مصر.



وينيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.

ويوم الشهيد هو ذكرى استشهاد واحد من أشهر العسكريين وأول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وهو الفريق أول عبدالمنعم رياض حيث استشهد في 9 مارس عام 1969 على يد العدو الصهيوني بعدما خاض معركة بطولية وأصبح هذا اليوم "عيد للشهداء المصريين".