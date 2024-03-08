بتكلفة مليون و 800 ألف جنيه.. نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الجيار بقرية السلامية

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إفتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الجيار بقريه السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

رافق المحافظ الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب فتحي قنديل، والنائب خالد خلف الله عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي وجمع غفير من أهالي قرية الجيار.

ومن جانبه أعرب نائب محافظ قنا، عن سعادته بافتتاح بيتاً من بيوت الله، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

وأكد "عمر" علي اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة 310 متر بتكلفة اجمالية بلغت مليون و800 ألف جنيه، و أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

IMG-20240308-WA0002

IMG-20240308-WA0003