كلية التربية الرياضية بالزقازيق تناقش أهمية ترشيد إستهلاك المياه في ندوة تثقيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الجامعات المدارس والمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لتعريفهم بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

و أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الزقازيق قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعيةالطالبات بخطورة اهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ ورشة عمل لتعليم اعمال السباكة الخفيفة وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية فيما يتعلق بأعمال السباكة وتم تدريب الطالبات عملياً على مجسم للسباكة لتعليمهن كيفية إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها لتلافي إهدار المياه والحفاظ عليها.

ندوة تثقيفية لطالبات تربية رياضية الزقازيق عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه

IMG_5272

IMG_5269

IMG_5271