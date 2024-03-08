الخارجية الفرنسية تدين موافقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة بشدة قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة .

ودعت باريس إسرائيل للتراجع فورًا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول، حسب تصريحاتها.

وفي الأشهر الأخيرة، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يقدر عدد المستوطنين بأكثر من 720 ألف شخص، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقبل يومين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن نيّة الحكومة الإسرائيلية استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 18 ألف رخصة بناء في الضفة الغربية المحتلة هذا العام.

وقد وافقت سلطات الاحتلال على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة، معظمها في مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس.