دول عربية وغربية تعلن دعمها للممر البحري لتوصيل المساعدات إلى غزة

صدر بيان مشترك للولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات وبريطانيا اليوم الجمعة، يعلن دعمه تفعيل ممر بحري لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أهمية أن يكون الممر البحري جزءًا من جهود مستمرة لزيادة المساعدات، وأكد على ضرورة مواصلة العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات تسليم المساعدات برا.

فيما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى قبرص لتفقد الاستعدادات لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الجيش الأمريكي سينشئ مؤقتًا ميناء قبالة سواحل غزة في البحر المتوسط لدعم عمليات التسليم.

ويتزايد الاحباط لدى الولايات المتحدة وأوروبا بسبب سلوك إسرائيل في الحرب والعراقيل التي تعترض جهود تسليم المساعدات للمحتاجين.

إعلان بايدن عن خطة لإقامة ميناء بحري يسلط الضوء على ضرورة الولايات المتحدة تفادي التورط المباشر مع إسرائيل، الحليفة الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر متلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد تصاعد المخاوف من انتشار الجوع بين سكان غزة، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما يعزز الحاجة إلى إنشاء طريق بحري لتسليم المساعدات.