خريطة العمل بمحكمة استئناف القاهرة خلال شهر رمضان المعظم

أصدر القاضي محمد عامر محمد جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى قرار خاص بالعمل خلال شهر رمضان الكريم بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقوانين المعدلة له وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية والامرين الإداريين رقمي ٢٥، ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ولصالح العمل.

أولًا: تكون مواعيد العمل خلال شهر رمضان، برئاسة المحكمة بدار القضاء العالي وكافة مأموريتها، على النحو الآتي. -من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتي الساعة الواحدة مساءً للموظفات -من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية مساءً للموظفين. -من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية والنصف مساءً للعمال. ثانيًا: يمتد عمل مكتب خدمة رجال القضاء وإداراتي التحصيل وخدمة المواطنين الفترة مسائية - يوميا - تنتهي في الساعة الثانية والنصف مساء ويخصص له العدد المناسب من الموظفين والعاملين.

ثالثًا: توقف كافة الأذونات الصباحية والمسائية والشخصية الدائمة خلال فترة العمل بهذا الأمر رابعًا: لا يخل تطبيق أحكام هذا الأمر بالأمر الإداري رقم 32 لسنة 2023 الخاص بعدم مغادرة بعض الموظفين والعاملين مقر عملهم قبل مغادرة رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني خامسًا: يعمل بهذا القرار بهذا القرار من اليوم الأول من شهر رمضان المعظم لحين انتهاءه.