سكينة سلامة: تحرير سعر الصرف إيجابي جدا



قالت انائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات البنك المركزي حول تحرير سعر الدولار، إيجابية جدا، وتهدف للقضاء على السوق السوداء بعد تحكّمها خلال الفترة الماضية على العملة والذي أدى إلى اضطراب السوق وارتفاع الأسعار.

وتوقعت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل البوابة،أن سعر الدولار سيكون الفترة المقبلة بين ارتفاع وانخفاض وفق آليات العرض والطلب حتى يستقر وتنفذ كل فرص ومحاولات المضاربة في العملة.

وأشارت سكينة، إلى أن القرار من شأنه التأثير علي أسعار السلع الغذائية خاصة السلع التي شهدت ارتفاعا كبير وملحوظا في أسعارها خلال الفترة الماضية.

